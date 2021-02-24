"Эксперту" Дудкину сообщено о подозрении в госизмене, его деятельность курировали из РФ, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении военно-политическому "эксперту" Юрию Дудкину, причастному к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Подозрение сообщено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Сейчас "эксперт" задержан.

В рамках досудебного расследования следователи СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front".

В то же время "эксперт" принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

По данным следствия, в информационной сфере "эксперт" совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.

Результаты проведенных экспертных исследований подтверждают признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности. Психологические и фоноскопические экспертизы продолжаются, чтобы получить дополнительные доказательства умышленности таких действий со стороны подозреваемого.

Ранее сообщалось, что у политического "эксперта" Юрия Дудкина, который выступает на попавших под санкции телеканалах 112 Украина, NewsOne и Zik, проходят обыски, его обвиняют в госизмене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлевского пропагандиста Соловьева объявили персоной нон-грата в Латвии за "глорификацию нацизма"







