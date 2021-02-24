Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 24 февраля, "Киевский бронетанковый завод" передал Вооруженным Силам Украины очередную партию из пяти единиц отремонтированных танков Т-72. Предприятие "Укроборонпрома" модернизировало боевую технику в рамках оборонного заказа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

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Как отметил директор ГП "Киевский бронетанковый завод" Владимир Синявский, модернизация пяти танков Т-72 продолжалась два месяца.

"Улучшенны его технические характеристики, установлен более мощный двигатель - 840 лошадиных сил, улучшенна ходовая часть - гусеница танка Т-80. Сейчас машина имеет возможность за счет комплекса 9К120 проводить стрельбу управляемой ракетой "Комбат" на прицельную дальность 4 км. Улучшенны смотровые приборы и динамическая защита за счет системы "Нож", - сообщил Синявский.

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Ведутся работы по передаче еще пяти единиц техники.

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