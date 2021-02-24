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Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТО

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Сегодня, 24 февраля, "Киевский бронетанковый завод" передал Вооруженным Силам Украины очередную партию из пяти единиц отремонтированных танков Т-72. Предприятие "Укроборонпрома" модернизировало боевую технику в рамках оборонного заказа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72 01

Как отметил директор ГП "Киевский бронетанковый завод" Владимир Синявский, модернизация пяти танков Т-72 продолжалась два месяца.

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72 02

"Улучшенны его технические характеристики, установлен более мощный двигатель - 840 лошадиных сил, улучшенна ходовая часть - гусеница танка Т-80. Сейчас машина имеет возможность за счет комплекса 9К120 проводить стрельбу управляемой ракетой "Комбат" на прицельную дальность 4 км. Улучшенны смотровые приборы и динамическая защита за счет системы "Нож", - сообщил Синявский.

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72 03

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Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72 04

Ведутся работы по передаче еще пяти единиц техники.

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Топ комментарии

  • Віталій Павлов
    Молодці! Дякую за роботу. Слава ЗСУ! Слава Україні 🇺🇦!
  • мальчиш-плохиш
    Кацап, здесь водки нет.
  • Василь Довганенко 7230397a
    І це добре...із бідності. Один Оплот вартує 150 мільйонів. Краще вже за такі гроші закуповувати Сокіл -300.
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