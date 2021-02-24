Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов. ФОТОрепортаж (обновлено)

Украинские военнослужащий выстрелил и ранил оккупанта. Тот доставлен в госпиталь, жизнь нашего воина вне опасности.

Инцидент произошел на позициях опорного пункта ВСУ у поселка Чермалык в Донецкой области. Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наемник бросился на нашего солдата и сумел порезать щеку солдата ножом. В ответ солдат произвел выстрел, пуля попала в туловища этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь. Угрозы для жизни нашего бойца нет", - отметил журналист.

Каким образом российский оккупант оказался рядом с позициями ВСУ и как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют.

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