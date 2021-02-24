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В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд" для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

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В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд" для ВМС Украины. ФОТОрепортаж
В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд", который будет передан ВМС Украины в 2021 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Речь идет об одном из катеров, которые должны в этом году поступить в состав ВМС Украины. Во время испытаний проверяли качество работы агрегатов и механизмов катера, а также функционирования его навигационной системы. Были продемонстрированы максимальные возможности катера по маневренности и скорости, подтвержденны его ходовые качества.

Во время испытания на борту присутствовали атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий и Военно-морской атташе капитан 1 ранга Сергей Федорчук, которые предоставили положительные отзывы относительно технических характеристик катера.

В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа Айленд для ВМС Украины 01

В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа Айленд для ВМС Украины 02

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Военные дипломаты провели встречу с экипажем патрульного катера, руководством базы Береговой обороны и военно-морской верфи города Балтимор, во время которой обсудили вопрос о ходе подготовки и обучения экипажа, а также технической готовности катеров.

В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа Айленд для ВМС Украины 03
В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа Айленд для ВМС Украины 04

Напомним, что украинские экипажи в США проходят 10-недельный курс доподготовки на получение допуска к эксплуатации катеров этого класса.

Смотрите: Патрульный катер типа ISLAND для ВМС Украины совершил контрольный выход в море в США. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    дурака видно по словам, умного по молчанию..
  • Александр Шевченко c1af17d8
    Вроде всё хорошо, но как-то позорно в прошлом великим судостроителям радоваться б/у-шным катерам. Ну могли же сами сделать, не космический ведь катер - обычный.
  • scai
    Денюжек дай,и наклепаем параходов любых какие пожелаете,а коль денюжки тю-тю.дареному коню в зубы не смотрят.радуйтесь и будьте мылостывы
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