Латвия передала ВСУ 7 медицинских бронеавтомобилей. ФОТО

В Украину прибыли медицинские легкобронированные автомобили, переданные Латвийской Республикой в качестве помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил во время церемонии встречи посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс, всего Латвия передала для нужд ВСУ 7 медицинских бронированных автомобилей. Он также заверил в дальнейшей постоянной поддержке Украины в ее евроатлантических устремлениях.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что эта современная техника уже в ближайшее время начнет службу в военно-медицинских подразделениях украинского войска.

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"Сегодня благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы. Потребность в такой технике, к сожалению, постоянно насущная. Враг, пренебрегая международными обязательствами и правовыми нормами, наносит коварные удары по нашим как военным, так и гражданским объектам. Военные медики каждую минуту должны быть готовы приступить к спасению жизни украинских защитников и гражданского населения", - сказал Таран.

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