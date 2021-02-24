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Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ. ФОТО

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Детский стоматолог Инна Кравчук, которая, судя по видеозаписям, избивала своих маленьких пациентов, продолжает работу в собственной клинике.

Об этом сообщает ривненское радио "Трек", информирует Цензор.НЕТ.

Оно опубликовало фото, на которых видно, что клиника Кравчук "Only kids" продолжает свою работу, а сама стоматолог в рабочей одежде общается с сотрудниками.

В полиции пояснили, что Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия он может продолжать свою деятельность. Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил - пояснила пресс-секретарь Национальной полиции области Мария Юстицкая.

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Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 февраля стоматолога уведомили о подозрении. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ 01
Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ 02
Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ 03

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Топ комментарии

  • Andrea Petrychenko
    Так же как и с санкциями "за поддержку терроризма" мертвечуком. Это очень серьезное обвинение а он на воле в Украине еще и глумливые интервью дает скабеевой.
  • Віталій Павлов
    Так і має бути. Нехай не ходять на прийом відівідувачі й бізнесу хана. А що вчиняла правопорушення то буде за них відповідати у суді.
  • Іван Бандерівець
    А в тих дітей є батьки ? Я б ій хребтину зламав і хай далі працює,падаль
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