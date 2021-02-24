На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном. ФОТОрепортаж

В Лебедине (Сумская область) в последний путь провели воина 58-й отдельной мотопехотной бригады Михаила Капрана, погибшего при исполнении служебных обязанностей в районе проведения боевых действий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Север".

Капран служил наводчиком мотопехотного отделения 16 отдельного мотопехотного батальона 58 бригады. Ему было 34 года.

Трагедия произошла около 4 утра 20 февраля, когда в блиндаже произошел пожар. Военнослужащего эвакуировали в ожоговый центр с 90% ожогов тела. 22 февраля от полученных ран воин скончался.

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В последний путь защитника Украины провожали школьники, выстроившись живым коридором. Проститься с побратимом, другом, товарищем пришли десятки близких и родных, военных.





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Церемония прощания проходила с участием военного оркестра, почетного караула, под военный салют и звучание Государственного Гимна Украины.