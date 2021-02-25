У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении и торговле оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

28-летнего торговца оружием удалось задержать благодаря оперативным мерам Днепровского управления полиции Киева совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБУ. Его разоблачили по результатам двух этапов оперативных закупок оружия.

По результатам проведенных обысков у задержанного было изъято огнестрельное оружие, гранаты, запалы и более 4000 патронов.

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"В ходе обысков, проведенных по месту жительства и регистрации задержанного, а также в его автомобиле, правоохранители изъяли предмет, похожий на автомат АК-74 с четырьмя магазинами, два пистолета-пулемета ("Скорпион"), два корпуса гранаты Ф-1, восемь корпусов гранат РГД-5, девять запалов типа УЗРГМ, более 4000 патронов к огнестрельному оружию, балаклавы, флешки, прицел ночного видения, мобильные телефоны, SIM-карты, микровидеокамер, кастеты и другие вещественные доказательства ", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали мужчину, решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Продолжаются следственные и розыскные мероприятия, которые должны помочь установить, каким образом изъятые предметы оказались у задержанного.





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