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При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора. ФОТО

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При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора. ФОТО
Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры при получении неправомерной выгоды задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Павлово"(ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При этом отмечается, что по данным следствия, инспектор получил 4000 долларов США взятки за непрепятствование гражданину в незаконной переправке через государственную границу табачных изделий в грузовом поезде, следовавшем в ЕС. Речь шла о 50 ящиках сигарет, каждый из которых таможенник "оценил" в 80 долларов США.

При получении части неправомерной выгоды в сумме 27 тыс. грн взяточник был задержан прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора 01
При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора 02

Топ комментарии

  • Иван Стариков
    Стесняюсь спросить, на таможне есть хоть один сотрудник , которые не берёт? Или система такого не потерпит?
  • vismavista
    Стесняюсь спросить, а есть хоть один сотрудник любого органа, кто не берет? В стране вообще поголовное взяточничество. Попробуй сантехника вызвать из ОСББ.
  • житель юговостока
    К сожалению у нас так построена система, что таможеннику даже ничего вымогать не нужно, клиенты сами на его выходят и предлагают. Он всего лишь соглашается и назначает цену.
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