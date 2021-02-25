При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры при получении неправомерной выгоды задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Павлово"(ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При этом отмечается, что по данным следствия, инспектор получил 4000 долларов США взятки за непрепятствование гражданину в незаконной переправке через государственную границу табачных изделий в грузовом поезде, следовавшем в ЕС. Речь шла о 50 ящиках сигарет, каждый из которых таможенник "оценил" в 80 долларов США.

При получении части неправомерной выгоды в сумме 27 тыс. грн взяточник был задержан прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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