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Зеленский почтил память Леси Украинки. ФОТО

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В 150-ю годовщину со дня рождения выдающейся украинской писательницы и общественной деятельницы Леси Украинки от имени Президента Владимира Зеленского установлена корзина цветов к памятнику писательнице в Киеве.

Также от Главы государства установлена цветочная композиция на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище в столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 29 января 2021 года подписал Указ № 32/2021 "О праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки" с целью чествования памяти писательницы и популяризации ее творчества.

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Зеленский почтил память Леси Украинки 01
Зеленский почтил память Леси Украинки 02

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    В шапке-невидимке наверное был...
  • Super Gut
    зеленый дегенератор не назовет ниодного произведения из школьной программы Леси Украинки. Я уже не говорю, про цитирование на память любого ее произведения. Зато в черепных коробках тупорылых дебилов 73%, он выглядит интелектуалом и патриотом.
  • Tata Parasolka
    Зеленському від Лесі Українки --"Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита "
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