На Закарпатье в горах пограничники выстрелами остановили граждан Алжира. ВИДЕО+ФОТО

В Закарпатской области военнослужащие отдела "Ужгород" с выстрелами остановили правонарушителей, которые 24 февраля по горах пробирались в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Отмечается, что пограничники обнаружили двух иностранцев за 1500 метров от границы.

"Правонарушители не реагировали на требования пограничников остановиться, поэтому правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх. Незваные гости остановились, лишь когда услышали выстрелы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники продолжили поиски и через несколько минут обнаружили еще двух правонарушителей, которые скрывались в лесу.

Сообщается, что в Украину иностранцы прибыли с целью обучения в одном из вузов. Трое из задержанных имели с собой паспорта граждан Алжира и виды на жительство в Украине, выданные в январе этого года. Четвертый не имел никаких документов, но также назвался гражданином Алжира.

Всех задержанных доставили в пограничное подразделение.

Нарушителям грозит административная ответственность по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы Украины".

Также в действиях нелегальных мигрантов видят признаки правонарушения, предусмотренного ст.185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ". Судьбу студентов будет решать суд.

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