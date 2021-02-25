Обнародованы имена троих военнослужащих 58-й ОМПБр, погибших в результате пожара в блиндаже 20 февраля. ФОТОрепортаж

Стали известны имена троих военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады, которые погибли при пожаре в блиндаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 20 февраля этого года, во время пожара в блиндаже на позициях 58-й отдельной мотопехотной бригады, погибли:

- Николай Иванович Лебидь, старший солдат, военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й ОМПБр, житель города Кременчуг Полтавской области. Дата прощания будет определена после получения результатов ДНК-экспертизы.

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- Василий Олегович Килюшик, житель города Вараш Ривненской области, командир боевой машины 2-го взвода 2-й роты 16-го ОМПБ 58-й ОМПБр. Дата прощания будет определена после получения результатов ДНК-экспертизы.

- Михаил Владимирович Капран (умер от ожогов в Харьковском ожоговом центре 22 февраля), житель города Лебедин Сумской области, солдат, наводчик 16-го ОМПБ 58-й ОМПБр. Похоронен вчера в Лебедине.