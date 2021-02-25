16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сейчас коронавирусом в Ивано-Франковской области болеют более 12 тыс. граждан, Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был введен ряд противоэпидемических мероприятий.
Развернута работа 16 контрольно-пропускных пунктов на территории Ивано-Франковской области, из них 5 - круглосуточных. На контрольно-пропускных пунктах проводят температурный скрининг лиц, которые въезжают на территорию области, граждан опрашивают о наличии респираторных симптомов.
Карантинные посты на территории Ивано-Франковской области начали работу 22 февраля. Кроме полицейских, спасателей и медиков к несению службы привлечены и военнослужащие Национальной гвардии Украины с целью оказания помощи работникам полиции в обеспечении общественного порядка на вышеупомянутых карантинных постах.
Кроме того, правоохранители объясняют важность соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
Также нацгвардейцы круглосуточно охраняют общественный порядок в месте развертывания резервного мобильного госпиталя ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы, которая оборудована для оказания медицинской помощи больным COVID-19, если эпидемиологическая ситуация на Прикарпатье ухудшится.