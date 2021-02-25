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16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД. ФОТОрепортаж

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Более полутора сотен нацгвардейцев воинской части 1241 Западного оперативно-территориального объединения на 16 карантинных блокпостах привлечены для обеспечения карантинных мероприятий на Прикарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сейчас коронавирусом в Ивано-Франковской области болеют более 12 тыс. граждан, Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был введен ряд противоэпидемических мероприятий.

Развернута работа 16 контрольно-пропускных пунктов на территории Ивано-Франковской области, из них 5 - круглосуточных. На контрольно-пропускных пунктах проводят температурный скрининг лиц, которые въезжают на территорию области, граждан опрашивают о наличии респираторных симптомов.

Карантинные посты на территории Ивано-Франковской области начали работу 22 февраля. Кроме полицейских, спасателей и медиков к несению службы привлечены и военнослужащие Национальной гвардии Украины с целью оказания помощи работникам полиции в обеспечении общественного порядка на вышеупомянутых карантинных постах.

Кроме того, правоохранители объясняют важность соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

Также нацгвардейцы круглосуточно охраняют общественный порядок в месте развертывания резервного мобильного госпиталя ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы, которая оборудована для оказания медицинской помощи больным COVID-19, если эпидемиологическая ситуация на Прикарпатье ухудшится.

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16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД 01
16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД 02
16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД 03
16 карантинных блокпостов установлены на дорогах Ивано-Франковской области, - МВД 04

Топ комментарии

  • aquarius580 .
    Вся эта хрень творится по всему миру. Кто-то какие-то активы делит, чёрт бы их всех побрал, гнид.
  • Frol Fedoroff
    Вот она расплата за игнорирование карантина Зеленским, его свиsі и работающим курортом
    Плохо, что из-за зеленых 321сов болеют простые люди
    16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС - Цензор.НЕТ 8317
  • MegaCola777
    Лише при законній зупинці водій зобов'язаний пред'явити документи. Вам поставили запитання про причину зупинки, а не про документи. Перевірка документів не є причиною зупинки. Тому і не знаєте, що відповісти.
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