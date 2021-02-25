Под Харьковом во двор частного дома бросили гранату, - полиция. ФОТОрепортаж

Под Харьковом сегодня, 25 февраля, произошел взрыв, обстоятельства которого выясняют правоохранители.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту в полицию обратился житель пгт Рогань. Он заявил, что во двор его дома неизвестные бросили предмет, который взорвался, передает Цензор.НЕТ.

В результате происшествия пострадавших нет. Во время осмотра территории домовладения 50-летнего мужчины полицейские выяснили, что произошел взрыв гранаты РГД-5.

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По словам владельца помещения, он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас полиция устанавливает злоумышленников.







