Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС. ФОТО
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В Днепре на отколовшейся льдине унесло шесть рыбаков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"25 февраля в 9:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на реке Днепр вблизи Кайдакского моста Амур-Нижнеднепровского района города Днепр 6 рыбаков находят на льдине, которая откололась", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что на расстоянии 600 метров от берега на льдине, которая откололась стоят 6 рыбаков, которые не могут самостоятельно добраться до берега.
На двух резиновых лодках сотрудники ГСЧС добрались до рыбаков и доставили их к берегу. От медицинской помощи рыбаки отказались.