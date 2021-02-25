Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС. ФОТО

В Днепре на отколовшейся льдине унесло шесть рыбаков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 февраля в 9:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на реке Днепр вблизи Кайдакского моста Амур-Нижнеднепровского района города Днепр 6 рыбаков находят на льдине, которая откололась", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что на расстоянии 600 метров от берега на льдине, которая откололась стоят 6 рыбаков, которые не могут самостоятельно добраться до берега.

На двух резиновых лодках сотрудники ГСЧС добрались до рыбаков и доставили их к берегу. От медицинской помощи рыбаки отказались.

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Фото: сайт ГСЧС