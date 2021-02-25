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ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли. ФОТОрепортаж

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Полиция расследует обстоятельства ДТП на Харьковщине, в результате которого погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "ВАЗ-21099" и рейсового автобуса сообщением "Харьков-Богодухов" произошло 25 февраля около 8 утра на автодороге "Харьков-Ахтырка" в селе Крысиное Богодуховского района.

На момент аварии в автобусе под управлением 42-летнего жителя Богодуховского района находилось 15 пассажиров, которые не пострадали.

ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли 01

71-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-21099" получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия.

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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли 02

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковщине: два человека погибли 03
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии

  • Владислав Носковский
    А одне тягне й інше... Спочатку купують ваз, потім починають економити на гумі... А якщо серйозно- у водія і пасажира не було шансів, бо це ваз. Ні подушок безпеки, ні робочих пасків безпеки. Та й ергономіка зминання металу далека від ідеалу.
  • Fly Flyiovich
    Это да. Только я хочу сказать Вам что очень большой процент автомобилей иностранного производства купленных на вторичном рынке так же не имеют активных систем безопасности, т.к. их восстановление очень дорогостоящее и, как правило, с ними не часто заморачиваются. И что самое интересное - большинство владельцев таких авто даже и не догадываются об этом....
  • Valery Greff
    Куча народу, которому к примеру, отхватило пальцы в мясорубке, объясняли свою глупость "а я не знал, шо так будет". Человеческая глупость часто очень дорого обходится. Да взять те же выборы 19-го года.
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