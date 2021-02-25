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Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС. ФОТОрепортаж

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 01

Вместе с командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко Хомчак встретился с командирами подразделений, выполняющих боевые задачи вдоль линии разграничения сторон.

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 02
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 03
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 04

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Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 05
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 06

Во время поездки они также пообщались с украинскими защитниками и обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач.

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 07
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 08
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 09
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 10

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Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 11
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 12

Также, главком проверил готовность военнослужащих и подразделений к выполнению поставленных задач, отметив высокую слаженность действий личного состава операции Объединенных сил.

Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 13
Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 14

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Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС 15

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Топ комментарии

  • Гранд Идальго
    Ну с Хомчаком всё ж понятно с самого начала. Как только прыстаркуватый дженераль обзавёлся молоденькой курочкой - всё! Служба побоку. Тем более, прыстаркуватому Шантеклеру молоденькая курочка ещё и яичко снесла - да он просто обязан хомячить, хомячить и хомячить МинОбороновские и ГенШтабовские активы (желательно - высоколиквидные) в уютное гнёздышко на благо и курочки, и яичка. Чтобы курочка с яичком не сбежала. А иначе, нафига молоденькой курочке прыстаркуватый Шантеклер? За безвозмездно нюхать его старческий пердёж?
    Стыдоба-стыдобища !!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    что-то ни одной маски...карантин послабили но не отменили...(или в маске героя не узнают)))
  • AbOriginal_UA
    На карту смотрит, как в Байкал!
    Вся эта фото сессия напоминает анекдот про Чапаева, когда тот тащил ящик с картошкой и говорил, что в ящике план захвата противника....
    Открыл ящик, достал картошку, разложил её на карту и говорит:
    - Тут мы, а тут они.....
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