Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС. ФОТОрепортаж
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вместе с командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко Хомчак встретился с командирами подразделений, выполняющих боевые задачи вдоль линии разграничения сторон.
Во время поездки они также пообщались с украинскими защитниками и обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач.
Также, главком проверил готовность военнослужащих и подразделений к выполнению поставленных задач, отметив высокую слаженность действий личного состава операции Объединенных сил.