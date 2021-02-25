На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ. ФОТО

Киберспециалисты СБУ блокировали на Львовщине деятельность "ботоферм", которые использовались спецслужбами Росии для распространения деструктивного контента в Украине.

Об этом сообщило ГУ СБУ Львовщины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники СБУ установили, что несколько жителей региона организовали работу так называемых "ботоферм". Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу. Используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов, злоумышленники создавали анонимные виртуальные аккаунты. Через них они распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти. Также осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по адресу расположения телекоммуникационного оборудования. В ходе следственных действий изъята компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт операторов мобильной связи.

Ведется досудебное следствие.

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