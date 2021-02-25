На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ. ФОТО

Исправные авиационные запчасти списывали как непригодные, якобы "ремонтировали" на подконтрольных фирмах, перебивали у них серийные номера и покупали для завода как новые.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По указанию руководства подчиненные систематически списывали пригодное к эксплуатации военное имущество, в частности, авиационные запчасти самолетов, находившихся на госпредприятии.

Чиновники действовали через подконтрольные коммерческие структуры. Подрядчики фиктивно ремонтировали детали, а списанные запчасти через изменение аутентичных серийных номеров "превращали" на новые. Руководство завода в полном объеме оплачивало "ремонт", а также за счет госпредприятия закупало списанные запчасти как новые по завышенным ценам", - сказано в сообщении.

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По данным следователей, ущерб от деятельности участников схемы составляет 100 млн гривен.

"Правоохранители провели санкционированные обыски в помещениях завода, офисах подконтрольных фирм, а также по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъята финансовая документация, подтверждающая противоправную деятельность, и большая сумма наличных в валюте", - сообщили в СБУ.

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Производство расследуют по по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.







