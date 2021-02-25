Япония передала в военный госпиталь в Ирпене стационарный рентгеновский аппарат. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"Вооруженные силы Украины в качестве международной технической помощи получили стационарный рентгеновский аппарат Canon ZEXIRA с дистанционным управлением для помощи в противодействии COVID-19", - говорится в сообщении.
Специализированный рентгеновский аппарат Canon ZEXIRA с дистанционным управлением позволяет четко контролировать дозу излучения, дистанционно управлять всеми процессами с быстрым и мобильным получением цифрового результата.
Посол Японии в Украине Кура Такаши отметил, что воины, которые защищают Украину на Донбассе, - это настоящие герои, и он восхищается их героическими поступками. Дипломат выразил уверенность, что предоставленное медицинское оборудование принесет пользу для лечения украинских военнослужащих.
Также посол обратил внимание, что начиная с 2014 года Япония оказала помощь Украине в размере $56 млн, 10% из этой суммы - украинским военнослужащим. Он заверил, что сотрудничество государств продолжится и дальше.