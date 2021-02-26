ПТРК "Фагот", огнемет "Шмель", боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы незаконных вооруженных формирований, причастной к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.
Из тайника, заложенного на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске, правоохранители, среди прочего, изъяли:
- 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26
- более 100 гранатометных выстрелов,
- 24 артиллерийских снаряда,
- почти 8 килограммов тротила,
- более килограмма пластида,
- 10 боевых гранат различных модификаций,
- 2 минометные мины,
- противопехотную мину,
- кумулятивный заряд,
- 6 капселей-детонаторов,
- 2 дымовые шашки,
- 17 запалов различных модификаций,
- более 8000 патронов различных калибров.
Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с Национальной полицией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.