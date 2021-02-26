ПТРК "Фагот", огнемет "Шмель", боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины установила в Луганской области местонахождение арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатки. Среди изъятого оружия: противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы незаконных вооруженных формирований, причастной к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Из тайника, заложенного на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске, правоохранители, среди прочего, изъяли:

- 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26

- более 100 гранатометных выстрелов,

- 24 артиллерийских снаряда,

- почти 8 килограммов тротила,

- более килограмма пластида,

- 10 боевых гранат различных модификаций,

- 2 минометные мины,

- противопехотную мину,

- кумулятивный заряд,

- 6 капселей-детонаторов,

- 2 дымовые шашки,

- 17 запалов различных модификаций,

- более 8000 патронов различных калибров.

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Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с Национальной полицией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.









Фото: сайт СБУ