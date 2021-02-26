Масштабное ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Ивано-Франковщине: два человека погибли, еще один получил травмы. ФОТО

В результате столкновения четырех автомобилей недалеко от областного центра погибли два человека, а еще один травмировался. По факту ДТП следователи начали уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

"26 февраля около 7:40 произошло ДТП в Угрыниве. Следователи предварительно установлили, что автомобиль Opel Combo, который ехал в направлении Львова, пытался осуществить маневр поворота налево. Позади указанной машины двигался автомобиль Renault Kangoo, который проявил невнимательность и совершил столкновение с автомобилем Opel.

В результате транспортное средство Renault Kangoo выехало на полосу встречного движения и совершило столкновение с автомобилем "ВАЗ 21010", который в левой полосе движения ехал в сторону Ивано-Франковска. После этого еще одно транспортное средство Renault 21, которое ехало сзади в направлении Ивано-Франковска, врезалось в автомобиль "ВАЗ".

Еще два автомобиля, чтобы избежать столкновения, сошли с проезжей части дороги на обочину", - сказано в сообщении.

В результате аварии погибли водитель 1992 года рождения и пассажир 1994 года рождения, а также травмировалась пассажирка 1997 года рождения, у нее легкие телесные повреждения. И погибшие, и пострадавшие из автомобиля "ВАЗ", они - жители Езуполя.

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Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения, мужчина был трезв.



Фото: ГСЧС

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. В ходе досудебного расследования запланирован ряд экспертиз.