Масштабное ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Ивано-Франковщине: два человека погибли, еще один получил травмы. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.
"26 февраля около 7:40 произошло ДТП в Угрыниве. Следователи предварительно установлили, что автомобиль Opel Combo, который ехал в направлении Львова, пытался осуществить маневр поворота налево. Позади указанной машины двигался автомобиль Renault Kangoo, который проявил невнимательность и совершил столкновение с автомобилем Opel.
В результате транспортное средство Renault Kangoo выехало на полосу встречного движения и совершило столкновение с автомобилем "ВАЗ 21010", который в левой полосе движения ехал в сторону Ивано-Франковска. После этого еще одно транспортное средство Renault 21, которое ехало сзади в направлении Ивано-Франковска, врезалось в автомобиль "ВАЗ".
Еще два автомобиля, чтобы избежать столкновения, сошли с проезжей части дороги на обочину", - сказано в сообщении.
В результате аварии погибли водитель 1992 года рождения и пассажир 1994 года рождения, а также травмировалась пассажирка 1997 года рождения, у нее легкие телесные повреждения. И погибшие, и пострадавшие из автомобиля "ВАЗ", они - жители Езуполя.
Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения, мужчина был трезв.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. В ходе досудебного расследования запланирован ряд экспертиз.