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В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем". ФОТО

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Общественная организация "Фундація DEJURE" сообщает, что в их офис пытаются попасть сотрудники Нацполиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом организация сообщила на странице в сети Facebook.

"Не менее 5 сотрудников полиции пытаются попасть в наш офис. Официальные причины две: хотят поговорить с Романом Маселко и воспользоваться нашим туалетом. Неофициальные причины пока неизвестны. Напомним, все это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем!", соорганизаторами которой мы выступаем", - отметили в "Фундація DEJURE".

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В офис Фундації DEJURE пытаются попасть сотрудники Нацполиции: Это происходит за день до акции Справедливость Стерненко - справедливость всем 01

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Топ комментарии

  • Tema9
    В свої каски нехай похєзають.
  • Valeriy Wrx
    Стук в дверь.
    ≈ Кто там?
    ≈ Полиция!
    ≈ Что надо?
    ≈ Поговорить!
    ≈ А сколько вас?
    ≈ Не меньше 5.
    ≈ Ну вот и поговорите!
    В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" - Цензор.НЕТ 8642
  • Павел Стрембовский
    Акции еще не было, а менты уже обосрались, в туалет просятся?)))
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