Руководство "Житомиртеплокоммунэнерго" присвоило миллионы бюджетных гривен при проведении госзакупок, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, должностные лица предприятия подписали ряд договоров на поставку строительных материалов для проведения текущих и капитальных работ на объектах отрасли. При этом руководство КП воспользовалось исключительным правом проведения прямых закупок без процедуры открытых торгов и заключило контракты с аффилированной местной фирмой. По этой схеме злоумышленники присвоили миллионы гривен путем искусственного завышения рыночных цен на товары.
Инициированная СБУ проверка показала, что только при приобретении песка и щебня руководство предприятия незаконно вывело из бюджета почти 1 млн грн.
По информации спецслужбы, во время обысков в помещениях коммунального предприятия Житомирского городского совета и в офисе фирмы-поставщика правоохранители изъяли финансово-бухгалтерскую и договорную документацию, которая приобщена к доказательной базе.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления точных размеров нанесенного ущерба и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинации.