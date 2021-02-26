Руководство "Житомиртеплокоммунэнерго" присвоило миллионы бюджетных гривен при проведении госзакупок, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила руководство коммунального предприятия "Житомиртеплокоммунэнерго" на растрате миллионов бюджетных средств при проведении закупок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, должностные лица предприятия подписали ряд договоров на поставку строительных материалов для проведения текущих и капитальных работ на объектах отрасли. При этом руководство КП воспользовалось исключительным правом проведения прямых закупок без процедуры открытых торгов и заключило контракты с аффилированной местной фирмой. По этой схеме злоумышленники присвоили миллионы гривен путем искусственного завышения рыночных цен на товары.

Инициированная СБУ проверка показала, что только при приобретении песка и щебня руководство предприятия незаконно вывело из бюджета почти 1 млн грн.

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По информации спецслужбы, во время обысков в помещениях коммунального предприятия Житомирского городского совета и в офисе фирмы-поставщика правоохранители изъяли финансово-бухгалтерскую и договорную документацию, которая приобщена к доказательной базе.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления точных размеров нанесенного ущерба и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинации.







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