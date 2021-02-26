Полиция задержала мужчину, который насиловал 9-летнюю дочь сожительницы и распространял порно с несовершеннолетней. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.
"Установлено, что фигурант совершал действия сексуального характера в отношении 9-летней дочери сожительницы. С участием ребенка фигурант создавал порнографический контент. В дальнейшем изготовленные фото и видеоматериалы он обменивал на аналогичный контент на "профильных" форумах в Даркнет", - сказано в сообщении.
По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск. Изъята компьютерная техника, мобильный телефон и жесткий диск. При осмотре техники правоохранители обнаружили фото и видеоматериалы порнографического характера с участием потерпевшей.
Злоумышленника разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.
Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора.