Блокирована схема незаконного возмещения НДС в Черкассах, убытки составили более 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группировку, которая организовала противоправный механизм возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Схема позволила злоумышленникам получить возмещение из государственного бюджета искусственно созданного НДС на сумму более чем 8 млн грн.

Следователи органов безопасности установили, что наладил схему менеджмент одной из черкасских продовольственных компаний. В схеме было задействовано 3 "фирмы-прокладки", зарегистрированные в разных регионах. Через фиктивные бестоварные операции продукцию якобы передавали на переработку коммерческой структуре, которая входит в один из крупнейших агрохолдингов Украины.

Получив соответствующие сертификаты от структур агрохолдинга, черкасская компания экспортировала продукцию.

Во время обысков в офисах в разных регионах Украины правоохранители изъяли финансовую документацию, образцы штампа производителя мясной продукции, черную бухгалтерию, подтверждающую проведение незаконных сделок.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схемы.

Также читайте: На Одесчине блокирована попытка незаконного возмещения НДС на 674 млн грн, - НАБУ







