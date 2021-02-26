СБУ на Закарпатье предупредила создание контрабандного канала сигарет в ЕС: изъято товара на 2,5 млн грн. ФОТОрепортаж
Во время обысков у дельцов изъято почти 60 тысяч пачек контрабандных сигарет стоимостью около 2,5 миллиона гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сотрудники СБУ получили информацию, что несколько местных жителей планируют организовать канал незаконной переправки табачных изделий в страны Евросоюза. Перевозить подакцизную продукцию они планировали на микроавтобусе одного из сообщников.
По данным СБУ, подготовленный для контрабандной переправки товар дельцы хранили на территории складского помещения.
В ходе обысков по местам проживания участников противоправной деятельности и хранения товара правоохранители обнаружили упаковочную тару, стрейч пленки и другие вещи, которые они использовали для подготовки продукции к "отправке".
По оперативным данным, изъятые табачные изделия были изготовлены в Днепропетровской области.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности организаторов противоправной деятельности. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые товары.
Мероприятия по разоблачению контрабандистов проводились совместно со следователями Главного управления Государственной фискальной службы в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.