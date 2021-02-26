Новости Фото • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево. ФОТОрепортаж

3 6248
В Одессе простились с погибшим в зоне проведения ООС военнослужащим 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержантом Дмитрием Сардаком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 01

Воин погиб 23 февраля во время выполнения боевого задания. Наемники РФ обстреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов украинские позиции недалеко от населенного пункта Зайцево. Во время обстрела сержант Сардак получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 02
В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 23 февраля в результате вражеского обстрела погиб воин 59-й ОМПБр Дмитрий Сардак, - ОК "Юг". ФОТО

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 04
В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 05
В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 06

Дмитрий родился в 1986 году. Дома в Одессе у него осталась жена. 

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 07

Проститься с героем пришли представители государственных и общественных учреждений, военнослужащие частей и подразделений Одесского гарнизона, ветераны российско-украинской войны, боевые побратимы, волонтеры, духовенство и патриоты города.

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 08
В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 09
В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 10

В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево 11

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Одессе простились с волонтером и ветераном АТО Владимиром Малофеевым. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости