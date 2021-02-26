На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги. ФОТОрепортаж

На админгранице оккупированного полуострова с Херсонской областью в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя развернули украинский и крымскотатарский флаги.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена Украины на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как уточняется, также в этот день прошел автопробег с государственными флагами и флагами крымскотатарского народа. Оттуда участники мероприятия прошлись пешком на админграницу, где бывшие пленники Кремля Эдем Бекиров и Евгений Панов подняли украинский и крымскотатарский флаги.

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"Сегодня отмечаем День сопротивления оккупации Крыма, но сопротивление продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока мы не вернем Крым под украинские флаги. Офис Уполномоченного постоянно фиксирует нарушение конституционных прав наших граждан, проживающих на ТОТ Крым. Это – запрет обучения на украинском и крымскотатарском языке, милитаризация полуострова, преследование наших граждан по политическим и религиозным признакам, запрет свободы слова. Но после деоккупации мы восстановим нарушенные права наших граждан", – отметила представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Ирина Веригина.





















