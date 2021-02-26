Новости Фото • Агрессия России против Украины

Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром". ФОТО

38 466257
На государственном предприятии "Одесский авиационный завод" планируется запуск лицензированного производства вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Укроборонпром" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

Организация производства находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-й годовщине Независимости Украины. Проект финансируется за счет инвестиционных средств.

"Отмечу, что приоритетом для Одесского авиационного остается обеспечение потребностей в вооружении и военной технике главного заказчика - Министерства обороны Украины. Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета ", - сказал Гусев.

Bell UH-1 Iroquois - американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как "Гьюи" (Huey).

Также на Цензор.НЕТ: Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТО

Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 01
Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 02
Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 03
Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 04
Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 05

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Хоть и старенький, но обвес московитам и сепарам понравится. Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7063
    Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7561
  • Super Gut
    Скорей будет крупноузловая сборка. Если учесть, что вертолеты в Украине покупают только мусорам, то это прорыв для ВСУ.
  • Super Gut
    Ты поинтересуйся на чем летают ВСУ, и тогда поймешь, что этот "старпер" - шестисотый мерседес по сравнению с ми-8
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости