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Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Правоохранители задержали молодого человека, который незаконно продавал огнестрельное оружие и гранаты на территории Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаци Национальной полиции.

Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция 01

Во время отработки оперативной информации, сотрудники полиции выявили парня, который занимался сбытом оружия на территории города Киева. Злоумышленником оказался 28-летний житель Житомирской области.

Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция 02

В ходе расследования полицейские провели ряд оперативных закупок, а также обыски в автомобиле и по месту жительства фигуранта. У правонарушителя изъяли автомат Калашникова, два пистолета-пулемета Скорпион, около 2000 патронов к ним, десять гранат РГД-5 и Ф-1. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция 03

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Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция 04
Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция 05

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Шо - отак и разложился в переходе? Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9139
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    правильно, нефиг портить бизнес ментам...
  • Valery Greff
    Музейные экспонаты хоть, бывает, стреляют. Есть прикольней, когда пневмат пытаются выдать за оружие...
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