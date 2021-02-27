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Корвет "Винница" превратят в корабль-музей, - Минобороны. ФОТО

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Корвет "Винница" превратят в корабль-музей, - Минобороны. ФОТО
Учебный корабль Военно-морских сил ВС Украины "Винница" превратится в музей.

Соответствующее решение принял министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Подчеркивается, что в настоящее время прорабатывается вопрос передачи корвета как музейного предмета в филиал Национального военно-исторического музея Украины - Центральный военно-морской музей.

"Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства планируют разместить на 8-м причале Николаева", - отмечается в сообщении.

"Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города", - отметил Таран.

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Корвет Винница превратят в корабль-музей, - Минобороны 01

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Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    не трогай!на нем зекретин в Крым ,в котором мы должны все были умереть, поплывет за убежищем))
    Корвет "Винница" превратят в корабль-музей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3330
  • Шрек Баблокат
    бестолковое решение.. и так, при худом бюджете МинОбороны, будут тратить деньги не на повышение боеспособности, а на рекламные хотелки..
    мы все помним, коррупционные проделки руководства МинОбороны по замене цвета погонов, и размера шрифтов на нашивках..
    давайте лучше "чучелко" Тарана повесим, и будем гордиться победой над коррупцией
  • Володимир Сливка
    Ага-а,уже наш весь флот превратили в музей ископаемого а ходят в море чуть-ли не на плотах.
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