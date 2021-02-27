Активисты пришли под СИЗО Одессы, где содержится Стерненко. ФОТОрепортаж
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В Одессе в субботу, 27 февраля, несколько десятков человек собрались под следственным изолятором, где содержится приговоренный к 7 годам активист Сергей Стерненко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Организаторами акции выступили молодежные организации партий "Европейская солидарность" и "Демократична сокира". Присутствовали также и активисты из других организаций. Собравшиеся требуют политической ответственности для генерального прокурора, министра внутренних дел и президента.
Аналогичные акции проходят и в других городах Украины. В частности, в Киеве к стенам Офиса президента Украины пришли несколько тысяч человек.