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Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА. ФОТОрепортаж

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Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА. ФОТОрепортаж
Днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошел взрыв.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак, информирует Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайная ситуация !!!! В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - отметила она.

Детали происшествия Гусак обнародует в ближайшее время.

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Местное издание acc.cv.ua отмечает, что данная больница принимала больных коронавирусом. 

Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА 01
Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА 02
Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА 03
Произошел взрыв в городской больнице в Черновцах, есть пострадавшие, - замглавы ОГА 04

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Кислород ошибок не прощает.
  • Super Gut
    рыго-зебилы уже взрывают больницы, чтобы отвлечь внимание сми от антизеленского митинга в Киеве
  • Володимир Сливка
    Скорее всего кислород.А для работ из чистым кислородом должны быть специально обученые люди а не дворник дядя ваня.И это уже не первый случай но так никого чужие ошибки не учат.
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