Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Участники акции в поддержку приговоренного к 7 годам тюрьмы Сергея Стерненко забросали здание Офиса генпрокурора петардами, файерами и дымовыми шашками.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Участники скандируют лозунги в поддержку Стерненко, а также требуют отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Полиция не вмешивается, на месте работают пожарные.
Завершая свою акцию, участники спели гимн Украины и пообещали, что следующая акция в поддержку политзаключенных состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать Высший совет правосудия.
Фото и видео Олега Богачука.