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Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Участники акции в поддержку приговоренного к 7 годам тюрьмы Сергея Стерненко забросали здание Офиса генпрокурора петардами, файерами и дымовыми шашками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Участники скандируют лозунги в поддержку Стерненко, а также требуют отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Полиция не вмешивается, на месте работают пожарные.

Завершая свою акцию, участники спели гимн Украины и пообещали, что следующая акция в поддержку политзаключенных состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать Высший совет правосудия.

Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 01
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 02
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 03
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 04
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 05
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 06
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 07
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 08
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 09
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 10
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 11
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 12
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 13
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 14
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 15
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 16
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 17

Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 18
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 19
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 20
Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками 21

Фото и видео Олега Богачука.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    На колени,смерд.
  • Nikolai Chizhevsky
    Артём Ярмолич 438ee8c1 плоды цивилизации на этих фото welcome to Mordor такое будущее скоро ждет Украины вместе с такой полицией в будущем если проглотим сейчасЗдание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками - Цензор.НЕТ 4515Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками - Цензор.НЕТ 8378
  • cimbitep
    странные люди. они не понимают, что Стерненко не причина, а следствие? ну пусть завтра отменят ему приговор апелляцией и что? все "судьи" продолжат вершить "правосудие" на своих местах, система продолжит работать на хозяев Украины, не на закон и не на украинцев. через месяц его снова закроют по другому липовому обвинению. опять протесты? так и третий раз закрыть не проблема, "судьи" то все те же.
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