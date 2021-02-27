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Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС. ФОТОрепортаж

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Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС. ФОТОрепортаж
Спецназовцы Нацгвардии в сотрудничестве с представителями СБУ и разведки обнаружили тайник с боеприпасами в прифронтовой Авдеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, среди выявленного - гранаты (РГД и Ф1), более 200 патронов калибра 7,62 и более сотни патронов калибра 5,45.

"Ключевую роль в операции сыграла слаженная работа кинологической двойки отдельного отряда специального назначения "Омега". Наученный гвардейский служебный пес сразу обнаружил опасный участок и оповестил военнослужащих о находке. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Национальной полиции Украины", - подчеркивается в сообщении.

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Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 01
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 02
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 03
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 04
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 05
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 06
Служебный пес помог правоохранителям обнаружить арсенал боеприпасов в прифронтовой Авдеевке, - ООС 07

Топ комментарии

  • Саша Киев
    написано багато про будь що окрім як не про гвардійського службового пса, який все і виявив))...чи нагородили його п*ятью кг сардельок чи цукерками? Чи як завжди всі коврижкі отримало керівництво?
  • Наташа Лебедева
    Собака малинуа - умница и красавица.
  • Степан Русин
    Вони просто не хочуть признавати,що пес мудріший за них всіх разом взятих.
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