Обнародованы фотографии с черновицкой больничной палаты, где произошла трагедия. ФОТОрепортаж

Пострадавший вследствие ЧП в Городской клинической больнице №1 в Черновцах госпитализирован в реанимацию с тяжелыми ожогами.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Черновцов Роман Кличук, пишет Цензор.НЕТ.

"Один человек погиб, еще один человек сейчас находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Врачи делают все возможное. Пожар удалось сразу же локализировать, и соседние палаты не пострадали. Однако пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы", - уточнил он.

"Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", - добавил мэр.

Тем временем местное издание acc.cv.ua обнародовало фотографии с палаты, где сегодня произошла трагедия.





Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошел взрыв.

В ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия.