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В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция. ФОТО

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В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция. ФОТО
Сегодня, согласно заявке, у Офиса президента Украины на улице Банковой состоялась акция протеста.

В дальнейшем участники в сопровождении полицейских перешли к Офису генерального прокурора Украины. Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в том числе полиции диалога, Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, благодаря слаженным действиям правонарушений во время этих мероприятий не зафиксировано.

"Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева", - добавили в Нацполиции.

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В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция 01
В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция 02
В ходе акции протеста в Киеве нарушений правопорядка не зафиксировано, - Нацполиция 03

Как сообщалось, сегодня в Киеве под Офисом президента состоялся анонсированный ранее митинг "Справедливость Стерненко - справедливость всем". Огранизаторы акции выдвинули ряд требований под ОП к президенту Владимиру Зеленскому. После этого активисты направилась под Офис генпрокурора, которое по приходу забросали петардами, файерами и дымовыми шашками.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4385
  • Софія Гетьман
    Коли Венедіктова буде покарана за роботу на російських окупантів??? Чому в Україні судять українських патріотів, а не російських найманців??? Стерненко молодець, не дає таким як бандюк Труханов і його прокурорша Венедіктова здати Україну під російських окупантів!
  • Myko
    Як тільки клоун втече до Ростова, якщо встигне, тоді і буде покарана.
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