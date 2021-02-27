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Устанавливаются причины возгорания в палате черновицкой больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция. ФОТО

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Устанавливаются причины возгорания в палате черновицкой больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в Черновицкой городской клинической больнице №1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Предварительно правоохранители установили, что возгорание возникло в одной из палат, где проходят лечение больные острой респираторной болезнью COVID-19.

Работники Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, прибывшие на вызов, эвакуировали граждан и ликвидировали пожар. Во время поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Еще один пациент получил ожоги - врачи отправили его в реанимационное отделение.

"В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства", - подчеркивают правоохранители.

Устанавливаются причины возгорания в палате черновицкой больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция 01
Устанавливаются причины возгорания в палате черновицкой больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция 02

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

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Топ комментарии

  • буков
    Курильщики з ковідом в лікарні майже не попадають, забиті бронхи не пускають ковідку в легені, по собі знаю.
  • Eutectic
    Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3430 27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок).

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій
    P.S. "не было в палате там никакого кисню". Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4540 Взагалі-то кисень і повітрі є
  • Eutectic
    Корисно знати:
    При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
    Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
    При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.

    З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
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