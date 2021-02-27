Устанавливаются причины возгорания в палате черновицкой больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в Черновицкой городской клинической больнице №1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Предварительно правоохранители установили, что возгорание возникло в одной из палат, где проходят лечение больные острой респираторной болезнью COVID-19.

Работники Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, прибывшие на вызов, эвакуировали граждан и ликвидировали пожар. Во время поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Еще один пациент получил ожоги - врачи отправили его в реанимационное отделение.

"В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства", - подчеркивают правоохранители.





Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

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