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Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm. ФОТО

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Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm. ФОТО
Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm против Covid-19. Он призвал общественность последовать его примеру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает издание Hungary Today.

Выступая перед государственными СМИ, президент призвал зарегистрироваться для вакцинации как можно раньше, а также явиться, чтобы получить укол, как только терапевт уведомит об этом.

"Давайте доверять нашим врачам, нашей системе здравоохранения", - сказал президент Венгрии, добавив, что он надеется, что "эпидемия скоро останется позади".

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Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm 01

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 8571
  • Владимир Иванец
    Да лупанулся бы сразу Спутником, чего там.
  • саша паламарчук
    Павло Зібров вакцинувався таки Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 5161

    Президент Венгрии привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm - Цензор.НЕТ 9548
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