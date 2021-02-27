Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей. ФОТОрепортаж

Украинцы завоевали шесть медалей на 72-м международном турнире по боксу класса "А" Странджа-2021, который проходил в Болгарии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в активе Александра Хижняка золото. Украинский боксер в финале должен был сразиться с россиянином Павлом Сосулиным, однако тот не явился на бой. Для Хижняка эта победа стала уже третьей подряд на этом турнире.

В активе нашей сборной также три серебра. Награды добыли Анна Лысенко, Евгений Барабанов и Цотне Рогава.

Бронзовые награды завоевали Юлия Цыплакова и Максим Коц.

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