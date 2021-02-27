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Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей. ФОТОрепортаж

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Украинцы завоевали шесть медалей на 72-м международном турнире по боксу класса "А" Странджа-2021, который проходил в Болгарии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в активе Александра Хижняка золото. Украинский боксер в финале должен был сразиться с россиянином Павлом Сосулиным, однако тот не явился на бой. Для Хижняка эта победа стала уже третьей подряд на этом турнире.

В активе нашей сборной также три серебра. Награды добыли Анна Лысенко, Евгений Барабанов и Цотне Рогава.

Бронзовые награды завоевали Юлия Цыплакова и Максим Коц.

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Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей 01
Фото: UkrainianBoxingFederation

Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей 02
Фото: UkrainianBoxingFederation

Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей 03
Фото: UkrainianBoxingFederation

Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей 04
Фото: UkrainianBoxingFederation

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Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей 05
Фото: UkrainianBoxingFederation
Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей 06
Фото: UkrainianBoxingFederation
Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей 07
Фото: UkrainianBoxingFederation
Украинский боксер Хижняк выиграл международный турнир в Болгарии, всего сборная завоевала 6 медалей 08
Фото: UkrainianBoxingFederation

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Топ комментарии

  • Dack Cloud
    а что там с рузьке витязем случилось?
    обоссался что ли?

    Украинский боксер в финале должен был сразиться с россиянином Павлом Сосулиным, однако тот не явился на бой.Источник: https://censor.net/ru/p3250525
  • Vedana
    Якщо він Ломаченкова і Усікова не підтримує, тоді вітаю.
  • Геннадій Бикодір
    він же сосулін)
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