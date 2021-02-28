Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области, к 35-летнему жителю села Крылив Ривненского района приехал погостить его 37-летний товарищ из Хмельницкой области.
26 февраля по этому случаю распивали спиртные напитки.
"Около 19 часов между хозяином и гостем возник конфликт, который быстро перерос в драку. Во время схватки 35-летний мужчина сначала нанес один удар по голове поленом 37-летнему, а затем ударил его кухонным ножом в шею", - говорится в сообщении.
Медики скорой спасти мужчину не смогли. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
35-летнего жителя села Крылив задержали и поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители решают вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении умышленного убийства по части 1 статьи 115 УК.
Правоохранителям мужчина объяснил, что так поступил из-за ревности к своей 35-летней сожительнице.
В пресс-службе полиции добавляют, что семья неблагополучная и воспитывает троих малолетних детей, которые на момент совершения преступления находились в другой комнате.