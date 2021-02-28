На трассе "Харьков-Симферополь" под Мелитополем Audi А6 на встречке влетела в Toyota Tundra: два человека погибли. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Запорожской области.
Инцидент произошел на автодороге "Харьков-Симферополь" в Мелитопольском районе. Водитель автомобиля Audi А6, двигаясь из Мелитополя в направлении поселка Акимовка, выехал на встречную полосу движения и влетел в Toyota Tundra.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Audi А6 погибли на месте происшествия. Ими оказались мужчины в возрасте 47 и 46 лет из Акимовки.
Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя в возрасте 52 и 54 года, получили телесные повреждения. Их отвезли в местную больницу.
Правоохранители уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения и начали досудебное заседание.