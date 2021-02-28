22-х и 24-летний украинцы погибли в ДТП в Польше. ФОТО

В воскресенье около часа ночи по киевскому времени в Люблине на востоке Польше в ДТП погибли двое граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, на месте погиб 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживали в Люблине.

Отмечается, что трагическое событие произошло на одной из улиц города. По неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и ударился боком в дерево. Удар был настолько сильным, что мужчины погибли на месте.

Дорога в месте аварии была заблокирована несколько часов. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.

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