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22-х и 24-летний украинцы погибли в ДТП в Польше. ФОТО

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В воскресенье около часа ночи по киевскому времени в Люблине на востоке Польше в ДТП погибли двое граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, на месте погиб 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживали в Люблине.

22-х и 24-летний украинцы погибли в ДТП в Польше 01

Отмечается, что трагическое событие произошло на одной из улиц города. По неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и ударился боком в дерево. Удар был настолько сильным, что мужчины погибли на месте.

Дорога в месте аварии была заблокирована несколько часов. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП в Польше, - СМИ. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Анна Бандерка
    Сомневаюсь, что скорость была 50-60 км/ч, а судя по останкам авто - далеко за сотку (в городе!)
    Вот такие шумахеры переносят грустную статистику ДТП с Украины в ближнее зарубежье,
    а потом удивляемся почему нас в Европе "недолюбливают"..
  • Aer Bore
    В польских городах скоростной режим 40-50 км/ч, а судя по фото можно точно быть уверенным, что ехали они гораздо быстрее.
    Поэтому хорошо, что убились сами, а не убили невинных людей
  • Наталья Киенко
    Трудно представить, что это было когда-то машиной. Ребят очень жаль, молоденькие совсем... Соболезнование родителям.
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