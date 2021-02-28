Пьяный водитель на Ривненщине врезался в бетонное ограждение: на месте погибли двое его пассажиров. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области,
"Водитель автомобиля Audi A6-33-летний житель Ривне, двигаясь по ул. Лесной в направлении местного санатория, не справился с управлением и допустил наезд на бетонную арку заведения. В результате ДТП тяжелые травмы получили двое пассажиров - 35-летние жители. Они погибли на месте", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля, по данным полиции, был пьян.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух человек). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до десяти лет лишения свободы.