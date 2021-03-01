Погибшего на Донбассе военнослужащего Сергея Сорочинского похоронили в Винницкой области. ФОТО

В Винницкой области 28 февраля простились с военнослужащим Сергеем Сорочинским, который погиб на востоке страны. Похоронили его в родном селе Будки Жмеринского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, проводить в последний путь военного пришли родственники, побратимы и односельчане. В его честь прозвучали залпы воинского салюта.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево. ФОТОрепортаж

Напомним, останки погибшего военнослужащего обнаружили в лесополосе вблизи г. Счастье Луганской области. Идентифицировали их в феврале по экспертизе ДНК-профиля матери. Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, боец ​​получил повреждения, характерные для минно-взрывной травмы.

Военнослужащий Сергей Сорочинский 1984 года рождения проживал с семьей в селе Будки Винницкой области. Его призвали на военную службу по контракту 23 апреля 2018 года.

У воина остались жена, 16-летний сын и 12-летняя дочь.