Погибшего на Донбассе военнослужащего Сергея Сорочинского похоронили в Винницкой области. ФОТО
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В Винницкой области 28 февраля простились с военнослужащим Сергеем Сорочинским, который погиб на востоке страны. Похоронили его в родном селе Будки Жмеринского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, проводить в последний путь военного пришли родственники, побратимы и односельчане. В его честь прозвучали залпы воинского салюта.
Напомним, останки погибшего военнослужащего обнаружили в лесополосе вблизи г. Счастье Луганской области. Идентифицировали их в феврале по экспертизе ДНК-профиля матери. Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, боец получил повреждения, характерные для минно-взрывной травмы.
Военнослужащий Сергей Сорочинский 1984 года рождения проживал с семьей в селе Будки Винницкой области. Его призвали на военную службу по контракту 23 апреля 2018 года.
У воина остались жена, 16-летний сын и 12-летняя дочь.