Контрабандисты пытались доставить в Румынию партию сигарет на полмиллиона гривен, - Госпогранслужба. ФОТО

На Буковине пограничники сорвали планы контрабандистов по незаконному перемещению партии сигарет на полмиллиона гривен в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что наряд отдела "Селятин" обнаружил группу лиц, движущихся в сторону Румынии с 5-ю импровизированными рюкзаками. Контрабандисты бросили "товар" и прибегли к бегству, как только увидели охранников границы. Предупредительные выстрелы пограничников их не остановили.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 9,8 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора Украины, впоследствии они будут переданы сотрудникам таможни.

По данным пограничников, предварительная сумма оценки выявленной контрабанды достигает полумиллиона гривен. Поиск лиц, причастных к контрабандной деятельности, продолжается.

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