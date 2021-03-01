Произошел взрыв на территории школы в Николаевской области: под железобетонной плитой оказался человек. ФОТОрепортаж

В Николаевской области в результате взрыва твердотопливного котла на территории школы под железобетонной плитой оказался человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрыв произошел в селе Ивановка Очаковского района.

"В 09:45 пострадавший 1994 г.р. деблокирован спасателями из-под бетонной плиты и передан медикам. По предварительным данным, у мужчины травмирована голова и нижняя конечность, он госпитализирован в лечебное учреждение", - сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что информация о происшествии поступила к спасателям 1 марта в 07:36. По вызову выехали два отделения 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

На месте также возник пожар площадью 2 кв. м, пожарными он ликвидирован.

Также дополнительно были направлены специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран КTA-18 на базе КамАЗ-53228 для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ.





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