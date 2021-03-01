Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина "красной" зоны. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Предприниматели призывают вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать предпринимателям убытки, причиненные введением карантина с 1 марта 2021 года, или осуществить данные выплаты предпринимателям 1-3 группы единого налога и общего налогообложения", - зачитал перед пикетчиками текст подготовленного предпринимателями обращения председатель профсоюза "Калиновского рынка" Степан Кукурудзяк.
Обращение они направили председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко.
Во время акции выступают предприниматели, которые возмущены тем, что в регионе снова закрывают продовольственные рынки и магазины на карантин, не говоря ничего о компенсации за понесенные убытки.
К пикетчикам вышел первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк. Он пытался успокоить людей, пообещав, что в областной администрации будут ходатайствовать перед правительством о компенсации предпринимателям, которые несут убытки.