Конвой с гумпомощью для жителей оккупированных территорий Донбасса начал пересекать КПВВ "Счастье", - украинская сторона в ТКГ. ФОТО

Благодаря соответствующим действиям украинской делегации в ТКГ, конвой с гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, находящимся на временно оккупированных территориях, начал пересечение КПВВ "Счастье".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в ТКГ.

Спасибо представителям международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ за содействие", - подчеркивает украинская сторона.

Ранее сообщалось, что данный гуманитарный груз преимущественно состоит из гигиенических наборов для школ и учреждений здравоохранения

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, российская сторона не пропустила партию гуманитарной помощи на оккупированные территории. 24 февраля от Управления координации гуманитарных вопросов ООН в СЦКК поступил запрос на разрешение пересечения КПВВ "Счастье" конвоя с гуманитарной помощью, предназначенной для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

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